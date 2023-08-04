Не стоит расслабляться: Землю в этом месяце накроют две мощные магнитные бури

В период магнитных бурь могут быть проблемы с техникой и плохое самочувствие

Из-за вспышек на Солнце, которые произошли 1–2 августа, сегодня и еще два дня ожидается затяжная магнитная буря. Продлится она вплоть до 6 августа, после чего пойдет на спад, однако уже в конце месяца ситуация снова повторится.

Об этом свидетельствует прогноз на сайте Мeteoagent. Середина месяца будет спокойно в плане колебаний геомагнитного поля Земли.

Так, в пятницу, 4 августа началась магнитная буря с K-INDEX 5, что считается высоким показателем. Продержится на таком уровне она и в субботу, 5 августа. А в воскресенье, 6 августа, сила магнитной бури начнет спадать, K-INDEX будет с отметкой 4.

После этого магнитных бурь в течение 7–24 августа не прогнозируется. K-INDEX будет колебаться в значениях 2–3, что считается низким показателем. Однако 25–28 августа снова ожидается мощная магнитная буря. В пятницу, 25 августа, K-INDEX будет 4, 26 числа он спадет до значения 2, а 27–28 снова стремительно поднимется до высокого уровня.

В период мощных магнитных бурь у человека может ухудшаться самочувствие, а техника может работать с перебоями.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, ждать ли магнитных бурь на выходных из-за двойной вспышки на Солнце. Эксперты дали прогноз.