Кішки якого забарвлення притягують до будинку любов та успіх: що кажуть прикмети

Різні забарвлення кішок можуть асоціюватися з різними символами та прогнозами

Одними з найулюбленіших і найпоширеніших домашніх вихованців є кішки, здатні здивувати своїм характером та поведінкою. І з ними, між іншим, пов’язано безліч народних прикмет. Виявляється, велику роль в енергетиці вдома грає їхнє забарвлення.

У матеріалі OBOZREVATEL розказано, що кішки, певного кольору шерсті, здатні залучити удачу в особистому житті, фінансовий успіх, а також домашній вихованець може стати своєрідним сімейним оберегом.

Якого кольору кішки можуть залучити удачу

Руді коти

Згідно з народними повір’ями, кішки рудого забарвлення асоціюються із золотом, тому своєму господареві допоможуть залучити до будинку більше статку. Вони залучають фінансову енергетику, відкриваючи власнику житла нові джерела заробітку. А ще руді кішки перешкоджають надмірним витратам, тобто сприяють тому, щоб гроші в будинку затримувалися та не йшли на щось непотрібне.

Чорні коти

У деяких культурах чорна кішка асоціюється з нещастям і вважається "поганою прикметою", але в інших культурах вона вважається символом удачі. Насправді як кажуть прикмети, кішка такого забарвлення здатна принести своєму господареві успіх у всіх життєвих сферах. Ця тварина також "очищає його душу" від негативу та оберігає від пристріту.

Білі чи сірі коти

Світлі домашні улюбленці є справжніми помічниками у любовних стосунках. Вони зміцнюють зв’язок між партнерами та "прибирають" енергетику, яка викликає конфлікти. Також білі чи сірі коти допомагають своєму господареві, якщо він самотній, швидше знайти своє щастя.

Триколірні кішки

Такі кішки, згідно з повір’ями, наче магнітом притягують у будинок усілякий добробут, зокрема удачу у справах та фінанси, захищаючи сім’ю від негативу з боку оточуючих, а також від злих духів.

"Телеграф" писав раніше, які собаки приносять удачу. Експерти радять велику увагу приділити їхньому забарвленню.