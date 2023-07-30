Що не можна робити дівчині, якщо вона хоче успішно вийти заміж: народні прикмети

Є ряд речей, здатних "відлякати" весілля

Багато дівчат мріють вдало вийти заміж, оскільки весілля вважається однією з найважливіших подій у житті кожної людини. Але якщо ви хочете якось прискорити цю подію, важливо дотримуватися цілої низки народних прикмет.

У матеріалі Life.fakty розказано, що в жодному разі не можна робити незаміжнім дівчатам, тому що здавна вважали, що це "відлякує" кохання та швидке заміжжя.

Прикмети для незаміжніх дівчат

Згідно з прикметами, дівчині, яка мріє одружитися, не можна передавати речі через поріг, тому що це може забезпечити їй життя старої діви;

тому що це може забезпечити їй життя старої діви; Якщо дівчина хоче швидше піти під вінець, їй потрібно завжди підмітати підлогу до вікна або столу, але від дверей;

Щоб не відлякати шлюб, незаміжню дівчину в жодному разі не можна обмітати ;

; Якщо дівчина хоче швидше зустріти нареченого, їй не варто робити зачіску при сторонніх і запрошувати в будинок гостей , коли в ньому не прибрано;

, коли в ньому не прибрано; Не можна до заміжжя носити обручки на безіменному пальці , тому що це може відлякати потенційного обранця, а ще молодій дівчині не варто приміряти чужу весільну сукню або фату;

, тому що це може відлякати потенційного обранця, а ще молодій дівчині не варто приміряти чужу весільну сукню або фату; Щоб якнайшвидше вийти заміж, молодій дівчині не можна довго сидіти на підвіконні або на кутах столу, а ще не рекомендується сидіти на порозі;

Також здавна вірили, що якщо у сім’ї дві дочки, то першою заміж необхідно віддавати завжди старшу, бо якщо менша піде під вінець раніше, то старша вже залишиться назавжди у дівах.

"Телеграф" писав раніше, що в Україні існують багаті та цікаві весільні традиції, які можна побачити у музеях чи навіть відтворити на своєму святі. Експерти розповіли, які були заборони та що потрібно було зробити молодим.