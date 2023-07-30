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Что нельзя делать девушке, если она хочет успешно выйти замуж: народные приметы

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Приметы для незамужних девушек
Приметы для незамужних девушек. Фото oneloveweddingexperience

Есть ряд вещей, способных "отпугнуть" свадьбу

Многие девушки мечтают удачно выйти замуж, поскольку свадьба считается одним из самых важных событий в жизни каждого человека. Но если вы хотите как-то ускорить это событие, важно придерживаться целого ряда народных примет.

В материале Life.fakty рассказано, что ни в коем случае нельзя делать незамужним девушкам, потому что издавна считали, что это "отпугивает" любовь и скорое замужество.

Приметы для незамужних девушек

  • Согласно приметам, девушке, мечтающей выйти замуж, нельзя передавать вещи через порог, потому что это может обеспечить ей жизнь старой дев;
  • Если девушка хочет побыстрее пойти под венец, ей нужно всегда мести пол по направлению к окну или столу, но от дверей;
  • Чтобы не отпугнуть брак, незамужнюю девушку ни в коем случае нельзя обметать;
  • Если девушка хочет побыстрее встретить суженного, ей не стоит делать прическу при посторонних и приглашать в дом гостей, когда в доме не убрано;
  • Нельзя до замужества носить кольца на безымянном пальце, потому что это может отпугнуть потенциального избранника, а еще молодой девушке не стоит примерять чужое свадебное платье или фату;
  • Чтобы поскорее выйти замуж, молодой девушке нельзя долго сидеть на подоконнике или на углах стола, а еще не рекомендуется сидеть на пороге;

Также издавна верили, что если в семье две дочери, то первой замуж необходимо отправлять всегда старшую, потому что если меньшая пойдет под венец раньше, то старшая уже останется навсегда в девах.

"Телеграф" писал ранее, что в Украине существуют богатые и интересные свадебные традиции, которые можно увидеть в музеях или даже воспроизвести на своем празднике. Эксперты рассказали, какие были запреты и что нужно было сделать молодым.

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#Свадьба #Приметы