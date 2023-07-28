Допоможе змінити життя: яку рослину потрібно обов’язково посадити вдома

Ця рослина здатна "поглинати" вдома негативну енергію

Деяких дерев та рослин здавна наділяли магічними властивостями, тому їх рекомендувалося висаджувати у себе у дворі, щоб вони приваблювали удачу та благополуччя. А ось у самому будинку треба було висаджувати лаванду.

У матеріалі "РБК-Україна" розповіли, що такого особливого в цій рослині, де і як її потрібно було висаджувати і що говорять про лаванду народні прикмети та забобони.

Які рослини приносять удачу та кохання

Здавна вірили, що саме лаванда, вирощена в будинку, виконує бажання і "поглинає" весь скупчений негатив. Її радять ставити біля вікна, щоб рослина захищала будинок від негараздів та труднощів, залучаючи позитивну енергетику, удачу та благополуччя. Також лаванда вважається найкращим ароматичним засобом від втоми, її запах допомагає швидко відновити сили після важкого робочого дня.

Також квітку можна розмістити в спальні, а ще краще покласти лаванду в мішечок і під подушку, тому що таким чином можна позбутися депресії, поганих думок, безсоння та нічних кошмарів. Лаванда, яка стоїть у спальні, також допомагає налагодити сімейне життя. Згідно з прикметами, якщо вдома у незаміжньої дівчини стоятиме ця квітка — незабаром вона зустріне своє кохання.

Але варто пам’ятати, що лаванда любить сонячне світло і їй потрібна добре дренована земля. Найкраще садити кілька рослин разом, її можна вирощувати у горщиках на балконах чи терасах. Багато води лаванді не потрібно, тому поливайте її рідко, щоб уникнути надмірної вологості. Також періодично її можна підгодовувати мінеральними добривами.

"Телеграф" писав раніше, які квіти допомагають залучити до будинку гроші. Експерти радять посадити їх у себе у квартирі.