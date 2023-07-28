Поможет изменить жизнь: какое растение нужно обязательно посадить дома

Это растение способно "поглощать" дома негативную энергию

Некоторых деревьев и растений издавна наделяли магическими свойствами, поэтому их рекомендовалось высаживать у себя во дворе, чтобы они привлекали удачу и благополучие. А вот в самом доме нужно было высаживать пахнущую лаванду.

В материале "РБК-Украина" рассказали, что такого особенного в этом растении, где его нужно было высаживать и что говорят о лаванде народные приметы и суеверия.

Какие растения приносят удачу и любовь

Издавна верили, что именно лаванда, выращенная в доме, исполняет желания и "поглощает" весь скопившейся негатив. Ее советуют ставить возле окна, чтобы растение защищало дом от неурядиц и трудностей, привлекая положительную энергетику, удачу и благополучие. Также лаванда считается лучшим ароматическим средством от усталости, ее запах помогает быстро восстановить силы после тяжелого рабочего дня.

Также цветок можно разместить в спальне, а еще лучше положить лаванду в мешочек и под подушку, потому что таким образом можно избавиться от депрессии, дурных мыслей, бессонницы и ночных кошмаров. Лаванда, стоящая в спальне, также помогает наладить семейную жизнь. Согласно приметам, если дома у незамужней девушки будет стоять этот цветок — скоро она встретит свою любовь.

Но стоит помнить, что лаванда любит солнечный свет и ей нужна хорошо дренированная земля. Лучше всего сажать несколько растений вместе, ее можно выращивать в горшках на балконах или террасах. Много воды лаванде не нужно, поэтому поливайте ее редко, чтобы избежать чрезмерной влажности. Также периодически ее можно подкармливать минеральными удобрения.

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