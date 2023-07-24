Як назвати дитину, щоб не зіпсувати їй життя: розрахунок за іменами батьків

"Хитрість", яка допоможе полегшити вибір імені для малюка

Кожен з батьків хоче дати своїй дитині ідеальне ім’я, яке буде його оберегом на щасливе життя. Тому коли справа доходить до вибору імені — це стає великою проблемою. Для найбільш забобонних ми підготували "подарунок" у вигляді нумерологічного розрахунку, який допоможе вирахувати ідеальне ім’я для малюка.

Виявляється, кожна людина має власний "код долі", основною складовою якого є його дата народження. Однак для вибору імені дитини є лазівка – це можна зробити через імена батьків.

До вашої уваги таблиця, де кожному числу відповідає кілька літер. З її допомогою можна вирахувати ті літери, які мають бути в імені малюка, щоб воно приносило йому удачу. Що потрібно робити і як все вирахувати?

Все дуже просто. Переведіть літери своїх імен до цифр. Наприклад, батьків звуть імена Антон та Ольга. Відповідно до таблиці: А-1 Н-8 Т-4 О-9 Н-8 О-9 Л-6 Ь-3 Г-4 А-1. Складаємо цифри разом: 1+8+4+9+8+9+6+3+4+1=53 5+3=8. Отримуємо вісімку, а це значить, вдалими літерами для дитини будуть — Є, Н і Ц. Ім’я малюка має починатися на одну з цих літер, або ж можна підібрати ім’я, в якому були б кілька з цих літер.

Нагадаємо, що не всі імена, які давали дітям в Україні, були традиційними та звичайними. За даними Мін’юсту, серед найдивніших імен, якими називали дівчаток та хлопчиків, були Мрія, Джавеліна, Іскандер, Мантікора, Нектарій та інші. Також українці розповіли, як називали їхні батьки, і чому вони незадоволені своїми іменами. Деякі з них зазнали глузування, образи чи непорозуміння через свої незвичайні імена.