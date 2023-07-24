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Як назвати дитину, щоб не зіпсувати їй життя: розрахунок за іменами батьків

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Порада для всіх, хто хоче дати дитині максимально щасливе ім’я
Порада для всіх, хто хоче дати дитині максимально щасливе ім’я. Фото pexels.com

"Хитрість", яка допоможе полегшити вибір імені для малюка

Кожен з батьків хоче дати своїй дитині ідеальне ім’я, яке буде його оберегом на щасливе життя. Тому коли справа доходить до вибору імені — це стає великою проблемою. Для найбільш забобонних ми підготували "подарунок" у вигляді нумерологічного розрахунку, який допоможе вирахувати ідеальне ім’я для малюка.

Виявляється, кожна людина має власний "код долі", основною складовою якого є його дата народження. Однак для вибору імені дитини є лазівка – це можна зробити через імена батьків.

До вашої уваги таблиця, де кожному числу відповідає кілька літер. З її допомогою можна вирахувати ті літери, які мають бути в імені малюка, щоб воно приносило йому удачу. Що потрібно робити і як все вирахувати?

Все дуже просто. Переведіть літери своїх імен до цифр. Наприклад, батьків звуть імена Антон та Ольга. Відповідно до таблиці: А-1 Н-8 Т-4 О-9 Н-8 О-9 Л-6 Ь-3 Г-4 А-1. Складаємо цифри разом: 1+8+4+9+8+9+6+3+4+1=53 5+3=8. Отримуємо вісімку, а це значить, вдалими літерами для дитини будуть — Є, Н і Ц. Ім’я малюка має починатися на одну з цих літер, або ж можна підібрати ім’я, в якому були б кілька з цих літер.

Нумерологічний розрахунок за іменами батьків

Нагадаємо, що не всі імена, які давали дітям в Україні, були традиційними та звичайними. За даними Мін’юсту, серед найдивніших імен, якими називали дівчаток та хлопчиків, були Мрія, Джавеліна, Іскандер, Мантікора, Нектарій та інші. Також українці розповіли, як називали їхні батьки, і чому вони незадоволені своїми іменами. Деякі з них зазнали глузування, образи чи непорозуміння через свої незвичайні імена.

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