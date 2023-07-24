Как назвать ребенка, чтобы не испортить ему жизнь: расчет по именам родителей
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"Хитрость", которая поможет облегчить выбор имени для малыша
Каждый родитель хочет дать своему ребенку идеальное имя, которое будет его оберегом на счастливую жизнь. Поэтому, когда дело доходит до выбора имени — это становится большой проблемой. Для самых суеверных мы подготовили "подарок" в виде нумерологического расчета, который поможет высчитать идеальное имя для малыша.
Оказывается, у каждого человека есть собственный "код судьбы", основной составляющей которого является его дата рождения. Однако для выбора имени ребенка есть лазейка — это можно сделать через имена родителей.
Вашему вниманию таблица, где каждому числу соответствует несколько букв. С ее помощью можно высчитать те буквы, которые должны быть в имени малыша, чтобы оно приносило ему удачу. Что нужно делать и как все высчитать?
Все очень просто. Переведите буквы своих имен в цифры. Например, родителей зовут имена Антон и Ольга. Согласно таблице: А-1 Н-8 Т-4 О-9 Н-8 О-9 Л-6 Ь-3 Г-4 А-1. Складываем цифры вместе: 1+8+4+9+8+9+6+3+4+1=53 5+3=8. Получаем восьмерку, а это значит, удачными буквами для ребенка будут — Є, Н и Ц. Имя малыша должно начинаться на одну из этих букв, или же можно подобрать имя, в котором присутствовали бы несколько из этих букв.
Напомним, что не все имена, которые давали детям в Украине, были традиционными и обычными. По данным Минюста, среди самых странных имен, которыми называли девочек и мальчиков, были Мечта, Джавелина, Искандер, Мантикора, Нектарий и другие. Также украинцы рассказали, как называли их родители, и почему они недовольны своими именами. Некоторые из них испытали насмешку, обиду или недоразумения из-за своих необычных имен.