Как назвать ребенка, чтобы не испортить ему жизнь: расчет по именам родителей

"Хитрость", которая поможет облегчить выбор имени для малыша

Каждый родитель хочет дать своему ребенку идеальное имя, которое будет его оберегом на счастливую жизнь. Поэтому, когда дело доходит до выбора имени — это становится большой проблемой. Для самых суеверных мы подготовили "подарок" в виде нумерологического расчета, который поможет высчитать идеальное имя для малыша.

Оказывается, у каждого человека есть собственный "код судьбы", основной составляющей которого является его дата рождения. Однако для выбора имени ребенка есть лазейка — это можно сделать через имена родителей.

Вашему вниманию таблица, где каждому числу соответствует несколько букв. С ее помощью можно высчитать те буквы, которые должны быть в имени малыша, чтобы оно приносило ему удачу. Что нужно делать и как все высчитать?

Все очень просто. Переведите буквы своих имен в цифры. Например, родителей зовут имена Антон и Ольга. Согласно таблице: А-1 Н-8 Т-4 О-9 Н-8 О-9 Л-6 Ь-3 Г-4 А-1. Складываем цифры вместе: 1+8+4+9+8+9+6+3+4+1=53 5+3=8. Получаем восьмерку, а это значит, удачными буквами для ребенка будут — Є, Н и Ц. Имя малыша должно начинаться на одну из этих букв, или же можно подобрать имя, в котором присутствовали бы несколько из этих букв.

Напомним, что не все имена, которые давали детям в Украине, были традиционными и обычными. По данным Минюста, среди самых странных имен, которыми называли девочек и мальчиков, были Мечта, Джавелина, Искандер, Мантикора, Нектарий и другие. Также украинцы рассказали, как называли их родители, и почему они недовольны своими именами. Некоторые из них испытали насмешку, обиду или недоразумения из-за своих необычных имен.