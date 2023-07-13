Взимку нічого не "загасло": популярний астролог оскандалився через прогноз для України
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Вірити чи ні різним астроекспертам, які беруться прогнозувати бої, справа ваша
Під час повномасштабної російсько-української війни астрологи, тарологи, екстрасенси стали активніше озвучувати прогнози щодо подальших бойових дій. Один з таких експертів, астролог і хіромант Володимир Бадіян, помилився з датою "затишшя" на фронті.
У жовтні минулого року Бадіян заявляв, що в середині лютого 2023 року ситуація з війною стане зрозумілою, з чим зараз можна посперечатися. Як і не збулося передбачення астролога про те, що тоді ж відбудуться основні бойові дії та переговори.
Хіромант заявив в інтерв’ю Youtube-каналу "Мій світ", що війна не триватиме багато років, а вже взимку 2023 року обстановка "загасне". Ось лише кілька цитат Бадіяна з інтерв’ю, опублікованого вісім місяців тому:
- "У середині лютого – основні бойові дії та переговори, буде дуже зрозуміла фаза, взимку це все загасне".
- "Кінець буде зрозумілий узимку, у лютому, можливо в березні".
- "За моїми передбаченнями, 12-22 лютого вже має бути щось дуже зрозуміле".
- "Розраховувати, що ця війна буде багато років, не показує".
- "Максимум війна може триватиме ще півроку, до літа. І те, через перемир’я, затишшя, якісь схеми".
Нагадаємо, це не перший астроексперт, який осоромився зі своїм прогнозом щодо розгортання бойових дій на території України. У зимову пору, яка давно минула, екстрасенс Людмила Хомутовська обіцяла українцям штурм силами нашої оборони Криму.