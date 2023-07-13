Зимой ничего не "затухло": популярный астролог оскандалился из-за прогноза для Украины

Верить или нет различным астроэкспертам, которые берутся прогнозировать бои, дело ваше

Во время полномасштабной российско-украинской войны астрологи, тарологи, экстрасенсы стали активнее озвучивать прогнозы касательно дальнейших боевых действий. Один из таких экспертов, астролог и хиромант Владимир Бадиян, крупно ошибся с датой "затишья" на фронте.

В октябре минувшего года Бадиян заявлял, что в середине февраля 2023 года ситуация с войной станет понятна, с чем сейчас можно поспорить. Как и не сбылось предсказание астролога о том, что тогда же произойдут основные боевые действия и переговоры.

Хиромант заявил в интервью Youtube-каналу "Мій світ", что война не продлится много лет, а уже зимой 2023 года обстановка "затухнет". Вот лишь несколько цитат Бадияна из интервью, опубликованного восемь месяце назад:

"В середине февраля — основные боевые действия и переговоры, будет очень понятная фаза, зимой это все затухнет.

"Конец будет понятен зимой, в феврале, может быть в марте".

"По моим предсказаниям, 12-22 февраля уже должно быть что-то очень понятное".

"Рассчитывать, что эта война будет на много лет, не показывает".

"Максимум война может продлится еще полгода, до лета. И то, через перемирие, затишье, какие-то схемы".

Напомним, это не первый астроэксперт, который оконфузился со своим прогноз касательно разворачивания боевых действий на территории Украины. Зимой, которая давно прошла, экстрасенс Людмила Хомутовская обещала украинцам штурм силами нашей обороны Крыма.