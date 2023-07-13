Укр

Зимой ничего не "затухло": популярный астролог оскандалился из-за прогноза для Украины

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
797
Прогноз очередного астролога не сбылся
Прогноз очередного астролога не сбылся. Фото Коллаж "Телеграфа"

Верить или нет различным астроэкспертам, которые берутся прогнозировать бои, дело ваше

Во время полномасштабной российско-украинской войны астрологи, тарологи, экстрасенсы стали активнее озвучивать прогнозы касательно дальнейших боевых действий. Один из таких экспертов, астролог и хиромант Владимир Бадиян, крупно ошибся с датой "затишья" на фронте.

В октябре минувшего года Бадиян заявлял, что в середине февраля 2023 года ситуация с войной станет понятна, с чем сейчас можно поспорить. Как и не сбылось предсказание астролога о том, что тогда же произойдут основные боевые действия и переговоры.

Хиромант заявил в интервью Youtube-каналу "Мій світ", что война не продлится много лет, а уже зимой 2023 года обстановка "затухнет". Вот лишь несколько цитат Бадияна из интервью, опубликованного восемь месяце назад:

  • "В середине февраля — основные боевые действия и переговоры, будет очень понятная фаза, зимой это все затухнет.
  • "Конец будет понятен зимой, в феврале, может быть в марте".
  • "По моим предсказаниям, 12-22 февраля уже должно быть что-то очень понятное".
  • "Рассчитывать, что эта война будет на много лет, не показывает".
  • "Максимум война может продлится еще полгода, до лета. И то, через перемирие, затишье, какие-то схемы".

Напомним, это не первый астроэксперт, который оконфузился со своим прогноз касательно разворачивания боевых действий на территории Украины. Зимой, которая давно прошла, экстрасенс Людмила Хомутовская обещала украинцам штурм силами нашей обороны Крыма.

Теги:
#Прогноз #Астрология