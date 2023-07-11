В українському футболі гучний скандал: фанати внесли африканців до "чорного списку"

В Україні спалахнув расистський скандал у міжсезоння

Ультрас "Полісся", який за підсумками сезону 2022/23 вийшов в Українську прем’єр-лігу (УПЛ), відзначилися дивною заявою щодо африканських футболістів.

На сторінці фанатів WZTF в Instagram з’явився неоднозначний пост, у якому ультрас виступили проти того, щоб у житомирському клубі виступали африканські гравці (Чіджоке Аніагбосо, Мозес Джарджу та Бені Макуана).

Фанати заявили, що річ не в расизмі. Проте водночас Ультрас додали африканських легіонерів до "Чорного списку". Вони пропонують шукати нових футболістів лише у Житомирській та сусідніх областях, а також вкладати більше грошей у розвиток дитячого футболу у регіоні.

"У Житомирі ніколи не було чорношкірих гравців, і це традиція, що відрізняє наш клуб від інших", — йдеться у повідомленні ультрас.

Зазначимо, Бені Макуана 10 липня офіційно став гравцем "Полісся". Він перейшов у команду з французького "Монпельє".

Раніше повідомлялося, що гравець "Полісся" потрапив у скандал, штовхнувши жінку-арбітра. Футболіст втратив роботу за свій вчинок.