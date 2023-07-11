В украинском футболе громкий скандал: фанаты внесли африканцев в "черный список"

В Украине вспыхнул расистский скандал в межсезонье

Ультрас "Полесья", который по итогам сезона 2022/23 вышел в Украинскую премьер-лигу (УПЛ), отметились странным заявлением касательно африканских футболистов.

На странице фанатов WZTF в Instagram появился неоднозначный пост, в котором ультрас выступили против того, чтобы в житомирском клубе выступали африканские игроки (Чиджоке Аниагбосо, Мозес Джарджу и Бени Макуана).

Фанаты заявили, что дело не в расизме. Однако в то же время Ультрас добавили африканских легионеров в "Черный список". Они предлагают искать новых футболистов только в Житомирской и соседних областях, а также вкладывать больше денег в развитие детского футбола в регионе.

"В Житомире никогда не было чернокожих игроков, и это традиция, отличающая наш клуб от других", — гласит сообщение ультрас.

Отметим, Бени Макуана 10 июля официально стал игроком "Полесья". Он перешел в команду из французского "Монпелье".

Ранее сообщалось, что игрок "Полесья" угодил в скандал, толкнув женщину-арбитра. Футболист лишился работы за свой проступок.