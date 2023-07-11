"Останній місяць" боїв давно пройшов: популярний екстрасенс сконфузився з прогнозом для України

Вірити чи ні різним екстрасенсам й астроекспертам – вирішувати тільки вам

Популярний екстрасенс і астролог Макс Гордєєв, який раніше давав два протилежні передбачення про смерть путіна, осоромився з датою закінчення бойових дій. "Останнім місяцем боїв", за його словами, мав стати квітень, і не цього року, а минулого.

У квітні 2022 року Гордєєв заявляв, що війна закінчиться у липні-серпні того ж року. Вже з травня 2022-го екстрасенс прогнозував перехід України до "тихої оборони", пишуть "Факти".

Так, Гордєєв міркував, що до нього зверталося багато українок, змушених залишити рідну країну через повномасштабний напад росії. Екстрасенс робив розклади на картах таро, ті йому "показали" повернення через 2-3 місяці.

Ось прямі цитати Гордєєва з інтерв’ю журналістам, датованого квітнем 2022 року:

"Квітень — останній місяць боїв на території нашої країни, а вже ближче до травня все зміниться, і ми перейдемо до тихої оборони держави".

"Можу сказати, що липень-серпень — це точне завершення війни. Щодо повної перемоги України, на жаль, це три роки. У цей час нам повністю повернуть Крим, Донецьк та Луганськ".

Раніше "Телеграф" повідомляв про конфуз іншого популярного астроексперта Влада Росса. Той обіцяв повернення Криму навесні 2023 року.