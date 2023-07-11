"Последний месяц" боев давно прошел: популярный экстрасенс оконфузился с прогнозом для Украины

Верить или нет различным экстрасенсам и астроэкспертам – решать только вам

Популярный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, который ранее давал два противоположных предсказания о смерти путина, оконфузился с датой окончания боевых действий. "Последним месяцем боев", по его словам, должен был стать апрель, и не этого года, а прошлого.

В апреле 2022 года Гордеев заявлял, что война закончится в июле-августе того же года. Уже с мая 2022-го экстрасенс прогнозировал переход Украины к "тихой обороне", пишут "Факты".

Так, Гордеев рассуждал, что к нему обращалось много украинок, вынужденных покинуть родную страну из-за полномасштабного нападения россии. Экстрасенс делал расклады на картах таро, те ему "показали" возвращение через 2-3 месяца.

Вот прямые цитаты Гордеева из интервью журналистам, датированного апрелем 2022 года:

"Апрель — последний месяц боев на территории нашей страны, а уже ближе к маю все изменится, и мы перейдем к тихой обороне государства".

"Могу сказать, что июль-август — это точное завершение войны. Относительно полной победы Украины, к сожалению, это три года. В это время нам полностью вернут Крым, Донецк и Луганск".

Ранее "Телеграф" сообщал о конфузе другого популярного астроэксперта Влада Росса. Тот обещал возвращение Крыма весной 2023 года.