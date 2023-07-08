Український таролог осоромилася з прогнозом про ядерну зброю: "Ризик досить високий"

Не всім прогнозам варто вірити

Погодьтеся, було б непогано, якби всі прогнози різних астрологів, тарологів та екстрасенсів щодо війни в Україні збувалися. І путін би вже отруївся на той світ, і війна б давно закінчилася, і Крим би повернули. Проте є й такі передбачення, які й добре, що не справдилися.

Приміром, ще у листопаді 2022 року астролог та таролог Яна Езотеричка прогнозувала дуже важкі часи для України, аж до застосування проти нашої країни ядерної зброї. На щастя, її прогноз у цьому плані не здійснився.

"Є можливість застосування ядерної та хімічної зброї у грудні проти українців. Ризик досить високий, і, щобільше, підготовка до цього буде тихою " — зазначала тоді Езотеричка.

З того, що збулося, росіяни мали великі втрати на фронті, як, утім і завжди, адже наші сміливі воїни з ЗСУ роблять все можливе, щоб прогнати цю нечисть з наших територій.

Звісно, кожен має право вирішувати, вірити популярним у мережі астрологам та екстрасенсам у питаннях реальної війни, де щодня гинуть безневинні українці та хоробрі військовослужбовці української армії. Раніше "Телеграф" спеціально поринув у світ виробництва Таро, дізнався, як працює цей ринок в Україні та за її межами.