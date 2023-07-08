Украинский таролог оконфузилась с прогнозом о ядерном оружии: "Риск достаточно высок"

Не всем прогнозам стоит верить

Согласитесь, было бы неплохо, если бы все прогнозы различных астрологов, тарологов и экстрасенсов по войне в Украине сбывались. И путин бы уже отравился на тот свет, и война бы давно закончилась, и Крым бы вернули. Однако есть и такие предсказания, которые и хорошо, что не сбылись.

К примеру, еще в ноябре 2022 года астролог и таролог Яна Эзотеричка прогнозировала очень тяжелые времена для Украины, вплоть до применения против нашей страны ядерного оружия. К счастью, ее прогноз в этом плане не осуществился.

"Есть возможность применения ядерного и химического оружия в декабре против украинцев. Риск достаточно высок, и, более того, подготовка к этому будет тихой" — отмечала тогда Эзотеричка.

Из того, что сбылось — у россии были большие потери на фронте, как впрочем и всегда, ведь наши смелые воины из ВСУ делают все возможное, чтобы прогнать эту нечисть с наших территорий.

Конечно, каждый имеет право решать, верить популярным в сети астрологам и экстрасенсам в вопросах реальной войны, где каждый день гибнут невинные украинцы и храбрые военнослужащие украинской армии. Ранее "Телеграф" специально погрузился в мир производства Таро, узнал, как работает этот рынок в Украине и за ее пределами.