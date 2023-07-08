Пройдіть простий тест і дізнайтеся, який період у житті на вас чекає зовсім скоро

Подивіться на картинки та виберіть ту, яка сподобалася вам першою

Який час у вас настає? Що ви почуватиметеся, як поводитися в найближчому майбутньому? До чого варто підготуватись? Як ефективніше діяти та чого уникати? Швидкий візуальний тест по картинці відповість на всі ці питання.

Подивіться на ілюстрацію нижче і виберіть один із символів часу – вітраж. Довго думати не варто, як і міняти свій вибір, інакше відповідь буде неправильною.

Подивіться на ці мозаїки та виберіть ту, яка притягує вас більше за інших

Результати тесту:

1 — Вас чекає приємний період у житті. Вам багато вдаватиметься. Не пропустіть цей вдалий вам час, починайте нові справи, відносини. Все, що стосується особисто вас буде виходити так, як вам завгодно.

2 — Вас чекає практичний час. Необхідно уникати конфліктів та протистоянь. Для того, щоб Фортуна усміхнулася вам, потрібно бути лояльною і терплячою людиною. І не сперечатися з долею. У цей період Вам краще жити розумом, а чи не почуттями.

3 — На вас чекає духовний час. Ймовірно, рівень вашої втоми досяг критичної точки. У цей час ви можете легко відновити свої енергії. Для того, щоб ваш духовний розвиток прогресував корисно зайнятися йогою або медитацією. Або змінити режим живлення.

Раніше "Телеграф" ділився не менш цікавим психологічним тестом, який може розповісти про ваші страхи. Все, що вам потрібно буде зробити, це подивитися на картинку.