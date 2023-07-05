"Міст буде добитий": відомий астролог схибив з прогнозом про звільнення Криму в березні 2023 року

На жаль, але все, що говорять карти чи зірки не завжди збувається

Дуже хотілося б вірити в багато передбачень українських астрологів та екстрасенсів, проте засмучує найбільше той факт, що вони не збуваються. Наприклад, популярний астролог Влад Росс говорив, що ще в березні 2023 року російські окупанти втечуть з окупованого Криму, а Кримський міст буде зруйновано.

Як бачимо — прогноз не справдився. Крим досі не повернувся до рідної гавані, а міст хоч і з періодичними проблемами, але стоїть і працює. І жодних обіцяних Россом "жестів доброї волі" також не було.

"На початку весни міст буде остаточно добитий", "Буде те саме, що і з Херсоном", "Росія зважиться на черговий "жест доброї волі" — красиві і дуже бажані прогнози, які, на жаль, не справдилися. Залишається лише сподіватися і вірити, що це тимчасово.

Також минулого року Влад Рос помилився з прогнозом за датою смерті президента росії володимира путіна. Нібито той мав померти у березні 2023 року від раку підшлункової залози.

Звісно, кожен має право вирішувати, вірити популярним у мережі астрологам та екстрасенсам у питаннях реальної війни, де щодня гинуть безневинні українці та хоробрі військовослужбовці української армії. Раніше "Телеграф" спеціально поринув у світ виробництва Таро, дізнався, як працює цей ринок в Україні та за її межами.