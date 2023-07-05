"Мост будет добит": известный астролог оплошал с прогнозом об освобождении Крыма в марте 2023 года

Увы, но все, что говорят карты или звезды не всегда сбывается

Очень бы хотелось верить во многие предсказания украинских астрологов и экстрасенсов, однако расстраивает больше всего тот факт, что они не сбываются. К примеру, популярный астролог Влад Росс говорил, что еще в марте 2023 года российские оккупанты сбегут с оккупированного Крыма, а Крымский мост будет разрушен.

Как ми видим — прогноз не сбылся. Крым до сих пор не вернулся в родную гавань, а мост хоть и с периодическими проблемами, но стоит и работает. И никаких обещанных Россом "жестов доброй воли" также не было.

"В начале весны мост будет окончательно добит", "Будет то же, что и с Херсоном", "россия решится на очередной "жест доброй воли" — красивые и очень желаемые прогнозы, которые увы не сбылись. Остается лишь надеяться и верить, что это временно.

Также в прошлом году Влад Росс ошибся с прогнозом по дате смерти президента россии владимира путина. Якобы тот должен был умереть в марте 2023 года от рака поджелудочной железы.

Конечно, каждый имеет право решать, верить популярным в сети астрологам и экстрасенсам в вопросах реальной войны, где каждый день гибнут невинные украинцы и храбрые военнослужащие украинской армии. Ранее "Телеграф" специально погрузился в мир производства Таро, узнал, как работает этот рынок в Украине и за ее пределами.