Коли відбудеться супермісяць у липні: дата, час та головні заборони

Використовуйте енергію повного місяця на свою користь за допомогою маленьких астрологічних підказок

У понеділок, 3 липня 2023 року відбудеться повня, перша після червневого сонцестояння. Точний час повномісяччя — 13:41 за Києвом. Головний супутник нашої планети опиниться у знаку Козеріг (відповідно до західної астрології).

Як повідомляє "Телеграф", Місяць світитиме дуже яскраво, максимально наблизившись до Землі. Саме тому явище називають супермісяцем, воно трапляється лише 3-5 разів на рік. Також повня 3 липня має народні назви: оленяча (у цей час у самців оленів повністю виростають роги) або кривава (забарвлення Місяця набуває яскраво-червоного відтінку), а також ягідна та громова.

Особливості повні 3 липня

Як передає видання Elite Daily, липнева повня допоможе кожному знаку Зодіаку приймати раціональні та реалістичні рішення. Логіка в цей період візьме нагору над почуттями. Земний знак – Козеріг – у знаку якого і опиниться 3 липня Місяць, змусить нас прагнути структури, самодисципліни та продуктивності.

Астрологи вважають, що повня — енергетично потужний час, тому потрібно вловити її силу і використовувати для втілення своїх мрій. Як пояснює астролог Кайл Томас ABC, цього року Місяць знаходиться в Козерозі — земному знаку з акцентом на професійний успіх, питання кар’єри, суспільне визнання та спадщину. За його словами, ви можете спробувати возз’єднатися із Землею за допомогою рослин, кристалів або проведення часу на природі. За бажанням можна вимовляти мантри й афірмації, наприклад, "Мої амбіції в межах досяжності", "Всесвіт бачить мене успішним", "Успіх, перемога і сила належать мені".

Що не можна робити в повний місяць 3 липня

Крім астрологічних рекомендацій щодо того, чим зайнятися в день повного місяця, існує й низка заборон. У повний місяць не варто починати щось нове (чи то робота, будівництво або відносини), краще не приймати важливі рішення, так само небажано планувати складні операції і процедури, а ще не рекомендується цього дня висаджувати рослини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Венера перейде у ретроградну фазу. У зв’язку з цим астрологи прогнозують круті зміни у житті деяких знаків Зодіаку.