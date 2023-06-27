"Этой страны больше не будет": астролог обнадежил прогнозом о скором распаде россии

Бунт в рф — это лишь вопрос времени, считает Росс

На днях в россии прошло цирковое выступление с мятежом пригожина, которое больше повеселило сеть, чем ужаснуло. Однако некоторые выводы сделать можно. К примеру астролог Влад Росс считает, что это была лишь репетиция перед реальным переворотом в Москве.

В интервью УНИАН, астроэксперт отмечает, что не исключено, что в стране-агрессоре в скором времени начнется реальный переворот. И "проведет" его тот, кому нечего и не кого бояться, добавив, что пригожин отказался от своей идеи из-за угроз его дочери.

"Поход пригожина на Москву — это репетиция. Настоящий переворот в стране-агрессора может произойти уже в августе… То есть уже в конце лета или в начале осени путину может настать конец" — считает астролог.

Также Росс увидел, что в скором времени россия "распадется на запчасти", и как таковой этой страны больше не будет существовать, что не может не радовать. А путин действительно войдет в историю, но не так величественно, как бы он хотел. Его запомнят как последнего правителя рф, который развалил страну.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что думают украинцы о "гражданской войне" в россии, которая закончилась, не успев полноценно начаться.