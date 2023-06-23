"Вже отримали наказ": екстрасенс озвучив долю Запорізької АЕС

Прогноз, на жаль, не найоптимістичніший

Після того, як російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, українці дуже переживають, чи не підірвуть росіяни і тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. Відомий екстрасенс Роман Шептицький вирішив внести трохи ясності до цієї картини.

В інтерв’ю unian Шептицький зазначив, що прогноз зовсім не тішить. Все тому, що згідно з картами, загроза для Запорізької АЕС наростає, і цілком можливо, що на нас чекає нова катастрофа.

"Карти показують, що окупанти вже отримали наказ підірвати її. Проте вони бояться його виконати. Молюся, щоб нашим воїнам вдалося вигнати звідти ворогів та зберегти нашу АЕС", — зазначив екстрасенс.

Також Шептицький додав, що як тільки із Запорізької області буде вигнано окупантів, загроз для нашої країни та її мешканців, та й для всього світу, стане набагато менше.

Раніше український астролог Влад Росс зробив прогноз та відповів на запитання, чи зірве росія контрнаступ Збройних сил України.

Також астролог Яна Тимощук розповіла, чи закінчиться війна із росіянами у 2023 році. Згідно з її прогнозом, з липня розпочнеться переможний період для України.