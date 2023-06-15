Коли літнє сонцестояння у 2023 році: головні прикмети та заборони

Ось-ось настане найкоротша ніч року, а день – найдовший

На середу, 21 червня 2023 року, випадає день літнього сонцестояння. Ця подія знаменує початок астрономічного літа. У момент, коли Сонце піднімається найвище над горизонтом, відбувається найдовший день і найкоротша ніч року.

Як повідомляє "Телеграф", літнє сонцестояння відзначається багатьма культурами по всьому світу, існує багато традицій, свят і фестивалів. Подія була точкою відліку для календаря, у тому числі посівного. Цього дня проходили різноманітні свята, присвячені землі, природі, родючості. Сонцеворот, Мідсоммар, Іванів день, Купала – лише кілька із них.

Коли літнє сонцестояння 2023

Дата літнього сонцестояння у 2023 році – 21 червня о 17.58 за київським часом (у цей час Сонце досягне пікової точки). У високосний рік дата зазвичай припадає на день раніше. Підкреслимо, що йдеться про літнє сонцестояння у Північній півкулі. Тоді як в іншій, Південній, подію зустрічають 21 або 22 грудня, і відповідно вона означає початок зими, а не літа.

Положення Сонця і Землі в день літнього сонцестояння. Фото: timeanddate.com

Прикмети на літнє сонцестояння

Із сонцестоянням 21 червня пов’язано багато традицій. Наші предки святкували Івана Купала, шукали вночі квітку папороті, влаштовували гуляння та стрибали через багаття. Дівчата ворожили на нареченого, пускаючи вінок річкою. Деякі звичаї святкування Купала зберігаються досі, як і популярні прикмети:

Якщо в день літнього сонцестояння багато роси – рік буде врожайним;

Сонце за хмарами – до поганої погоди влітку;

Хмарний день літнього сонцестояння з дощами та грозами – врожаю на полях не чекайте;

Багато зірок на небі в день літнього сонцестояння – у лісі буде багато грибів;

Якщо у цей день заткнути за пояс колосок — весь рік не хворітиме спина;

Зустріти світанок у цей день – не хворітимеш увесь рік;

Перелізти через 12 огорож у день літнього сонцестояння – до виконання бажання протягом року;

Крім традицій і прикмет, існувало чимало заборон, пов’язаних із літнім сонцестоянням. Що не можна робити в день літнього сонцестояння 21 червня 2023:

Заборонено лаятись, кричати, підвищувати голос, брати участь у сварках та конфліктах;

Не варто їсти важку їжу й пити спиртне;

Не одягайте старий чи забруднений одяг;

Не рекомендується піднімати із землі невідомі предмети, чужі речі;

Не можна проводити день на самоті;

Забороняється робити погані вчинки та поганословити.

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