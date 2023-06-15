Когда летнее солнцестояние в 2023 году: главные приметы и запреты

Вот-вот наступит самая короткая ночь в году, а день – самый долгий

На среду, 21 июня 2023 года, выпадает день летнего солнцестояния. Это событие знаменует начало астрономического лета. В момент, когда Солнце поднимается выше всего над горизонтом, происходит самый длинный день и самая короткая ночь в году.

Как сообщает "Телеграф", летнее солнцестояние отмечается многими культурами по всему миру, существует много традиций, праздников и фестивалей. Событие служило точкой отсчета для календаря, в том числе посевного. В этот день проходили различные праздники, посвященные земле, природе, плодородию. Солнцеворот, Мидсоммар, Иванов день, Купала – лишь несколько из них.

Когда летнее солнцестояние 2023

Дата летнего солнцестояния в 2023 году — 21 июня в 17.58 по киевскому времени (в это время Солнце достигнет пиковой точки). В високосный год дата обычно приходится на день ранее. Подчеркнем, что речь идет о летнем солнцестоянии в Северном полушарии. Тогда как в другом, Южном, событие встречают 21 или 22 декабря, и соответственно оно означает начало зимы, а не лета.

Положение Солнца и Земли в день летнего солнцестояния. Фото: timeanddate.com

Приметы на летнее солнцестояние

С солнцестоянием 21 июня связано много традиции. Наши предки праздновали Ивана Купала, искали ночью цветок папоротника, устраивали гулянья и прыгали через костры. Девушки гадали на суженого, пуская венок по реке. Некоторые обычаи празднования Купала сохраняются до этих пор, как и популярные приметы:

Если в день летнего солнцестояния много росы – год будет урожайным;

Солнце за тучами – к плохой погоде летом;

Облачный день летнего солнцестояния с дождями и грозами – урожая на полях не ждите;

Много звезд на небе в день летнего солнцестояния – в лесу будет много грибов;

Если заткнуть за пояс колосок в этот день – весь год не будет болеть спина;

Встретить рассвет в этот день – не будешь болеть весь год;

Перелезть через 12 заборов в день летнего солнцестояние – к исполнению желания в течение года;

Помимо традиций и примет, существовало немало запретов, связанных с летним солнцестоянием. Что нельзя делать в день летнего солнцестояния 21 июня 2023:

Запрещено ругаться, кричать, повышать голос, участвовать в ссорах и конфликтах;

Не стоит есть тяжелую пищу и пить спиртное;

Не надевайте старую или испачканную одежду;

Не рекомендуется поднимать с земли неизвестные предметы, чужие вещи;

Нельзя проводить день в одиночестве;

Запрещается совершать плохие поступки и сквернословить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине отмечается День отца. Этот праздник особенно важен, когда много наших мужчин борются с российским агрессором на фронте.