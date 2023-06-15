Когда летнее солнцестояние в 2023 году: главные приметы и запреты
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1017
Вот-вот наступит самая короткая ночь в году, а день – самый долгий
На среду, 21 июня 2023 года, выпадает день летнего солнцестояния. Это событие знаменует начало астрономического лета. В момент, когда Солнце поднимается выше всего над горизонтом, происходит самый длинный день и самая короткая ночь в году.
Как сообщает "Телеграф", летнее солнцестояние отмечается многими культурами по всему миру, существует много традиций, праздников и фестивалей. Событие служило точкой отсчета для календаря, в том числе посевного. В этот день проходили различные праздники, посвященные земле, природе, плодородию. Солнцеворот, Мидсоммар, Иванов день, Купала – лишь несколько из них.
Когда летнее солнцестояние 2023
Дата летнего солнцестояния в 2023 году — 21 июня в 17.58 по киевскому времени (в это время Солнце достигнет пиковой точки). В високосный год дата обычно приходится на день ранее. Подчеркнем, что речь идет о летнем солнцестоянии в Северном полушарии. Тогда как в другом, Южном, событие встречают 21 или 22 декабря, и соответственно оно означает начало зимы, а не лета.
Приметы на летнее солнцестояние
С солнцестоянием 21 июня связано много традиции. Наши предки праздновали Ивана Купала, искали ночью цветок папоротника, устраивали гулянья и прыгали через костры. Девушки гадали на суженого, пуская венок по реке. Некоторые обычаи празднования Купала сохраняются до этих пор, как и популярные приметы:
- Если в день летнего солнцестояния много росы – год будет урожайным;
- Солнце за тучами – к плохой погоде летом;
- Облачный день летнего солнцестояния с дождями и грозами – урожая на полях не ждите;
- Много звезд на небе в день летнего солнцестояния – в лесу будет много грибов;
- Если заткнуть за пояс колосок в этот день – весь год не будет болеть спина;
- Встретить рассвет в этот день – не будешь болеть весь год;
- Перелезть через 12 заборов в день летнего солнцестояние – к исполнению желания в течение года;
Помимо традиций и примет, существовало немало запретов, связанных с летним солнцестоянием. Что нельзя делать в день летнего солнцестояния 21 июня 2023:
- Запрещено ругаться, кричать, повышать голос, участвовать в ссорах и конфликтах;
- Не стоит есть тяжелую пищу и пить спиртное;
- Не надевайте старую или испачканную одежду;
- Не рекомендуется поднимать с земли неизвестные предметы, чужие вещи;
- Нельзя проводить день в одиночестве;
- Запрещается совершать плохие поступки и сквернословить.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине отмечается День отца. Этот праздник особенно важен, когда много наших мужчин борются с российским агрессором на фронте.