Гарячий місяць, але є шанс повернути захоплені росією території: астрологи назвали поворотні для України дати у травні

За словами астрологів, планети прихильніші до України, а у противника почнеться складний період

Питання, коли можливе завершення російсько-української війни, хвилює всіх, у тому числі екстрасенсів, тарологів і астрологів. Точну дату не береться озвучувати ніхто, але певні тенденції у травні 2023 року прогнозують ведичні астрологи Олексій та Ганна Суханови.

На своїй сторінці в Instagram вони повідомляють, що травень буде гарячим місяцем. Однак є шанс, згідно із прогнозом для України, повернути захоплені російськими окупантами території.

Протягом усього травня Україна, за даними Суханових, проживатиме позитивний астрологічний період за річною картою, що триває з 19 квітня по 7 червня 2023 року.

"Цей період пов’язаний із територіями, тому в рамках цього місяця можна очікувати хороших новин у питаннях тимчасово окупованих українських територій", — йдеться у прогнозі.

Тоді як для росії, додають астрологи, з 6 по 28 травня очікується несприятливий астрологічний період. Більше того, наступна річна карта, за словами Суханових, несе рф заблокованість, нульовий військовий потенціал, внутрішні конфлікти та зміну влади.

Також Суханови попереджають про ймовірність водних катастроф: "З 10 травня Марс переходить у знак Зодіаку Рак, що вказує на проблеми, пов’язані з водною стихією та всім, що знаходиться на воді, біля води. Тому, в рамках України, варто бути уважними жителям, які мешкають біля моря чи річки. Ситуація з водною стихією може ще більше погіршуватися після 30 травня".

Раніше "Телеграф" розповідав, що астролог Влад Росс заговорив про передумови до закінчення війни, які він прогнозує у травні. Астроексперт називає останній місяць весни перспективним.

*Астрологія, екстрасенсорика, тарологія та інше не є офіційно науками. До прогнозів представників цих сфер не варто ставитися з упевненістю в їхню 100-відсоткову реалізацію.