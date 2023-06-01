Скільки магнітних бур чекати у червні й коли вони відбудуться: точні дати

На початку літа очікується кілька потужних геомагнітних штормів

У червні 2023 року сонячна активність віщує кілька сильних магнітних бур, перший спалах астросиноптики прогнозують уже на початку літа. Зазвичай у такі дні метеозалежні люди можуть відчути погіршення самопочуття.

Календар магнітних бур на червень 2023 року публікує ресурс Meteoagent. Цього місяця очікується три дні з максимально потужними спалахами на Сонці, ще двічі позначено середню активність геомагнітного поля.

Магнітні бурі у червні 2023

2 червня, п’ятниця – K-індекс 4, тобто сонячна буря середнього рівня. Триватиме всього добу, оскільки наступні дні динаміка коливань знизиться до норми.

– K-індекс 4, тобто сонячна буря середнього рівня. Триватиме всього добу, оскільки наступні дні динаміка коливань знизиться до норми. 16 червня, п’ятниця – магнітна буря середньої інтенсивності. Геомагнітний шторм охопить один день.

– магнітна буря середньої інтенсивності. Геомагнітний шторм охопить один день. 18-20 червня, неділя-вівторок – найпотужніша магнітна буря місяця, що охоплює три дні. Геомагнітні коливання сягнуть високого ступеня (K-індекс 5). Заспокоїться магнітосфера лише до середи, 21 червня.

Період сильних магнітних бур у червні 2023. Дані: Meteoagent

Нагадаємо, магнітна буря – це коливання магнітного поля Землі, буває різним за тривалістю та інтенсивністю. Явище відбувається внаслідок викиду в космос заряджених частинок із Сонця. У подібні періоди не виключені перебої у роботі зв’язку, певні відчуття виникають у метеочутливих людей.

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