Сколько магнитных бурь ждать в июне и когда они произойдут: точные даты

В начале лета ожидается несколько мощных геомагнитных штормов

В июне 2023 года солнечная активность предвещает несколько сильных магнитных бурь, первую вспышку астросиноптики прогнозируют уже в начале лета. Обычно в такие дни метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

Календарь магнитных бурь на июнь 2023 года публикует ресурс Meteoagent. В этом месяце ожидается три дня с максимально мощными вспышками на Солнце, еще дважды обозначена средняя активность геомагнитного поля.

Магнитные бури в июне 2023

2 июня, пятница — K-индекс 4, то есть солнечная буря среднего уровня. Продлится всего сутки, так как в последующие дни динамика колебаний снизится до нормы.

— K-индекс 4, то есть солнечная буря среднего уровня. Продлится всего сутки, так как в последующие дни динамика колебаний снизится до нормы. 16 июня, пятница – магнитная буря средней интенсивности. Геомагнитный шторм охватит один день.

– магнитная буря средней интенсивности. Геомагнитный шторм охватит один день. 18-20 июня, воскресенье-вторник – самая мощная магнитная буря месяца, охватывающая три дня. Геомагнитные колебания дойдут до высокой степени (K-индекс 5). Успокоится магнитосфера лишь к среде, 21 июня.

Период сильных магнитных бурь в июне 2023. Данные: Meteoagent

Напомним, магнитная бури – это возмущение магнитного поля Земли, бывает разным по длительности и интенсивности. Явление происходит в результате выброса в космос заряженных частиц из Солнца. В подобные периоды не исключены перебои в работе связи, определенные ощущения возникают у метеочувствительных людей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученые озвучили прогноз будущего для нашей планеты. По их словам, Солнце остынет и может поглотить Землю.