Відома відьма обнадіяла прогнозом на червень 2023 року: "У Росії буде повний блекаут"

Пророцтво Марії досить обнадійливе

Відома українська відьма-некромант Марія Тиха, яка раніше назвала найнебезпечніші дні для українців у червні 2023 року, поділилася ще одним прогнозом, більш позитивним, якщо враховувати обставини, що склалися.

В інтерв’ю unian Тиха зазначила, що незабаром жителі російської федерації зможуть на собі відчути частину того, чим жили українці останні півтора року. Наприклад, як це жити із тривалими відключеннями світла.

"Хочу порадувати всіх читачів: у Росії буде повний блекаут. Вони починають на собі відчувати те, що через них відчували ми. Згодом на них чекає розвал. Особливо небезпечний період для цієї країни — кінець червня-початок липня" — розповіла некромант.

Також Марія додала, що стан російського диктатора путіна також поступово погіршується. І допомагають йому у цьому успіхи української армії на фронті.

"У нього багато страхів, у його голові повний хаос через те, що він втрачає території, його армія відступає на деяких напрямках. Тобто диктатор розуміє, що він програє у війні, тому його стан погіршується", — додала Тиха.

Раніше український астролог Влад Росс зробив прогноз та відповів на запитання, чи зірве росія контрнаступ Збройних сил України. Також він розповів про ймовірність припинення активних бойових дій у 2023 році. За його словами, у цьому питанні є два сценарії.