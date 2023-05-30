Відома відьма-некромант назвала найнебезпечніші дні червня 2023 року для України: "Ігнорувати не варто"

Тиха рекомендує бути обережними та не ігнорувати сигнали тривоги

Настає літо 2023, яке за словами багатьох астрологів та екстрасенсів буде для України переможним періодом, проте розслаблятися не варто. Відома українська відьма-некромант Марія Тиха нагадує, що ворог безжальний, тож варто бути обережними.

Також в інтерв’ю unian Марія поділилася датами в першому літньому місяці, коли варто бути максимально обережними. У ці дні не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Особливо будьте обережні 3, 9, 12-13, 15, 17, 26-28 червня. Це найнебезпечніші дні" - зазначила Тиха.

Також відьма поділилася і добрими новинами, зазначивши, що цього літа ЗСУ можуть звільнити територію, де є море. Процес дуже швидкий не буде, проте всі українські кордони будуть відновлені. Те саме стосується і окупованого Криму.

"Випала карта "Ієрофанта", яка говорить про те, що цього року цілком реально повернути Крим. У нас є стратегія, як це зробити", — додала Марія.

Раніше український астролог Влад Росс зробив прогноз та відповів на запитання, чи зірве росія контрнаступ Збройних сил України. Також він розповів про ймовірність припинення активних бойових дій у 2023 році. За його словами, у цьому питанні є два сценарії.