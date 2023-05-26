Известный астролог назвал дату, когда отменят военное положение: "Пока никому не выгодно"

Прогноз совсем не близкий

Известный украинский астролог Влад Росс, который ранее рассказал, смогут ли российские оккупанты сорвать украинское контрнаступление, поделился ответом на еще один волнующий украинцев вопрос — насколько долго еще продлится военное положение.

В интервью unian астроексперт отметил, что в ближайшее время Украина будет жить в условиях, которые есть сейчас. И не только потому, что война еще не закончилась, а из-за того, что пока "не выгодно" заканчивать военное положение.

"До 31 октября точно нет, потому что никому не выгодно отменят его до выборов. Более того, комендантский час продлится до тех пор, пока не отменят военное положение" — ответил Росс.

Ранее украинский астролог рассказал, что в настоящее время украинские Вооруженные силы ищут уязвимые места у противника. По его словам, в ближайшее время "ощутимо запахнет разгромом" россии. Также Влад Росс рассказал о вероятности прекращения активных боевых действий в 2023 году. По его словам, в этом вопросе есть два сценария.

Помимо этого, Росс поделился, кто может предать и убить президента россии владимира путина. По словам астроэксперта, это может быть человек из близкого окружения российского диктатора. Также экстрасенс Максим Гордеев заявил, что путин работает с магическими ритуалами.