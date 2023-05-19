Відомий екстрасенс розповів від якої хвороби путін сконає: "Вже мусив померти"

Російський диктатор не просто так оточений двійниками

Український екстрасенс Дмитро Дульський, який раніше розповів, коли РФ капітулює, поділився ще одним прогнозом, який відповідає на одне з найпопулярніших серед українців питань — коли помре російський диктатор путін.

В інтерв’ю unian Дульський повідомив, що у путіна реально є великі проблеми зі здоров’ям, і, швидше за все, у нього онкологія. За допомогою своїх численних двійників він намагається скоротити частину негативу, що йде на нього, щоб не погіршувати ситуацію зі своїм здоров’ям.

Екстрасенс не заперечує, що цілком можливо, що онкологія у російського диктатора з’явилася через те, що його ненавидять. Щобільше, Дульський вважає, що ця загальна ненависть цілком може призвести до обриву його роду, що означає, що найбільше постраждають його діти.

Чи помре путін саме від онкології, астроексперт невпевнений. Мало того, за своє життя диктатор міцно тримається.

"В принципі, я взагалі думав, що він уже мав померти. Але, проте, за допомогою медицини, за допомогою всіляких окультних практик йому постійно продовжують існування ", — зазначив Дульський.

Раніше Макс Гордєєв розповів, які події відбуватимуться на фронті найближчим часом. За його прогнозами, українська армія активно звільнятиме території. Також екстрасенс розповів, коли помре кривавий диктатор володимир путін. За словами Гордєєва, путін працює з магією.