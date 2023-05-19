Известный экстрасенс рассказал от какой болезни путин скончается: "Уже должен был умереть"

Российский диктатор не просто так окружен двойниками

Украинский экстрасенс Дмитрий Дульский, который ранее рассказал, когда рф капитулирует, поделился еще одним прогнозом, который отвечает на один из самых популярных среди украинцев вопросов, — когда умрет российский диктатор путин.

В интервью unian, Дульский сообщил, что у путина реально есть большие проблемы со здоровьем, и, скорее всего, у него онкология. С помощью своих многочисленных двойников он пытается сократить часть негатива, идущая на него, чтобы не ухудшать ситуацию со своим здоровьем.

Экстрасенс не отрицает, что вполне возможно, что онкология у российского диктатора появилась из-за того, что его все ненавидят. Более того, Дульский считает, что эта всеобщая ненависть вполне может привести к обрыву его рода, что значит, что больше пострадают его дети.

Умрет ли путин именно от онкологии, астроэксперт неуверен. Более того, за свою жизнь диктатор крепко держится.

"В принципе, я вообще думал, что он уже должен был умереть. Но, тем не менее, с помощью медицины, с помощью всевозможных оккультных практик ему постоянно продлевают существование" — отметил Дульский.

Ранее Макс Гордеев рассказал, какие события будут происходить на фронте в ближайшее время. По его прогнозам, украинская армия будет активно освобождать территории. Также экстрасенс рассказал, когда умрет кровавый диктатор владимир путин. По словам Гордеева, путин работает с магией.