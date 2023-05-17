Чорний Місяць у травні: коли відбудеться молодик і чим він особливий
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Період травневого молодика обіцяє можливість для відпочинку та стабілізацію фінансів
У п’ятницю, 19 травня 2023 року, відбудеться молодик, який, на думку астрологів, так чи інакше вплине на всіх знаків Зодіаку. Цей період є новою сторінкою, можливістю зайти на старт і запустити будь-які процеси спочатку.
Дізнайтесь у нашому матеріалі, о котрій настає точна фаза так званого чорного Місяця 19 травня 2023 року. Провести цей день продуктивно допоможуть невеликі астрологічні рекомендації.
Дата та час молодика в травні 2023
Так, дата найближчого молодика – 19 травня 2023 року. Час – 18:56 за Києвом. Це третє новомісяччя після весняного рівнодення у 2023 році, тому прийнято називати його чорним.
Особливості чорного Місяця
Місяць буде перебувати в знаку Тельця, але потім переміститься в наступний, Близнюки. В астрології вважається, що молодик відкриває фазу місячного місячного циклу і приносить достаток у вигляді нових починань. У цей час можна сміливо закладати фундамент для майбутніх справ. Більш того, знак Тельця відрізняється практичністю та приземленістю, тому чекайте стабільності у вашій роботі, стосунках та багатьох інших справах.
За словами астрологів, пише woman&home, цей молодий Місяць у Тельці діє як бальзам, заспокоюючи наші розхитані нерви серед зовнішніх подій, що шокують і дестабілізують. Травневий Місяць дає нам турботу, догляд та терпіння, необхідні для вступу до цієї нової фази. Період чорного Місяця – довгоочікувана, хоч і нетривала пауза, яка дозволить переорієнтуватися та приділити час своїм бажанням.
Астрологи наголошують, що молодик — це час не для впевненості, а для довіри. Це сезон нових починань, тому рекомендується уважно стежити за будь-якими новими людьми, які входять у ваше коло спілкування, або новими подіями, які відбуваються цього дня. Все це буде займати чільне місце у вашому житті надалі.
Що не можна робити в молодик 19 травня
У день новомісяччя астрологи озвучують рекомендації, які допоможуть провести його з максимальною ефективністю. Про головні заборони травневого нового Місяця пише астролог Наталія Киричок у Facebook. За її словами, у цей день не можна переходити на нову роботу, а також вона не рекомендує сильно навантажувати легені та руки, оскільки вони можуть бути особливо вразливими у цей час.
Чим потрібно займатися під час травневого молодика:
- Планувати своє життя на місяць наперед.
- Брати участь в інтелектуальній діяльності.
- Здійснювати поїздки.
- Заводити контакти та проводити переговори.
- Працювати з документами та інформацією.
- Спілкуватися й обговорювати.
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