Чорний Місяць у травні: коли відбудеться молодик і чим він особливий

Період травневого молодика обіцяє можливість для відпочинку та стабілізацію фінансів

У п’ятницю, 19 травня 2023 року, відбудеться молодик, який, на думку астрологів, так чи інакше вплине на всіх знаків Зодіаку. Цей період є новою сторінкою, можливістю зайти на старт і запустити будь-які процеси спочатку.

Дізнайтесь у нашому матеріалі, о котрій настає точна фаза так званого чорного Місяця 19 травня 2023 року. Провести цей день продуктивно допоможуть невеликі астрологічні рекомендації.

Дата та час молодика в травні 2023

Так, дата найближчого молодика – 19 травня 2023 року. Час – 18:56 за Києвом. Це третє новомісяччя після весняного рівнодення у 2023 році, тому прийнято називати його чорним.

Особливості чорного Місяця

Місяць буде перебувати в знаку Тельця, але потім переміститься в наступний, Близнюки. В астрології вважається, що молодик відкриває фазу місячного місячного циклу і приносить достаток у вигляді нових починань. У цей час можна сміливо закладати фундамент для майбутніх справ. Більш того, знак Тельця відрізняється практичністю та приземленістю, тому чекайте стабільності у вашій роботі, стосунках та багатьох інших справах.

За словами астрологів, пише woman&home, цей молодий Місяць у Тельці діє як бальзам, заспокоюючи наші розхитані нерви серед зовнішніх подій, що шокують і дестабілізують. Травневий Місяць дає нам турботу, догляд та терпіння, необхідні для вступу до цієї нової фази. Період чорного Місяця – довгоочікувана, хоч і нетривала пауза, яка дозволить переорієнтуватися та приділити час своїм бажанням.

Астрологи наголошують, що молодик — це час не для впевненості, а для довіри. Це сезон нових починань, тому рекомендується уважно стежити за будь-якими новими людьми, які входять у ваше коло спілкування, або новими подіями, які відбуваються цього дня. Все це буде займати чільне місце у вашому житті надалі.

Що не можна робити в молодик 19 травня

У день новомісяччя астрологи озвучують рекомендації, які допоможуть провести його з максимальною ефективністю. Про головні заборони травневого нового Місяця пише астролог Наталія Киричок у Facebook. За її словами, у цей день не можна переходити на нову роботу, а також вона не рекомендує сильно навантажувати легені та руки, оскільки вони можуть бути особливо вразливими у цей час.

Чим потрібно займатися під час травневого молодика:

Планувати своє життя на місяць наперед.

Брати участь в інтелектуальній діяльності.

Здійснювати поїздки.

Заводити контакти та проводити переговори.

Працювати з документами та інформацією.

Спілкуватися й обговорювати.

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