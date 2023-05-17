Укр

Черная Луна в мае: когда произойдет новолуние и чем оно особенно

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Новолуние наступит 19 мая
Новолуние наступит 19 мая. Фото Freepik

Период майского новолуния обещает возможность для отдыха и стабилизацию финансов

В пятницу, 19 мая 2023 года произойдет новолуние, которое, по мнению астрологов, так или иначе повлияет на всех знаков Зодиака. Этот период считается новой страницей, возможностью зайти на старт и запустить любые процессы сначала.

Узнайте в нашем материале, во сколько наступает точная фаза так называемой черной Луны 19 мая 2023 года. Провести этот день продуктивно помогут небольшие астрологические рекомендации.

Дата и время новолуния в мае 2023

Так, дата ближайшего новолуния – 19 мая 2023 года. Время — 18:56 по Киеву. Это третье новолуние после весеннего равноденствия в 2023 году, поэтому принято называть его черным.

Особенности черной Луны

Луна будет находиться в знаке Тельца, но затем переместиться в следующий, Близнецы. В астрологии считается, что новолуния открывают фазу месячного лунного цикла и приносят изобилие в виде новых начинаний. В этот период можно смело закладывать фундамент для будущих дел. Более того, знак Тельца отличается практичностью и приземленностью, поэтому ожидайте стабильности в вашей работе, отношениях и многом другом.

По словам астрологов, пишет woman&home, это Новолуние в Тельце действует как бальзам, успокаивая наши расшатанные нервы среди шокирующих или дестабилизирующих внешних событий. Майская Луна дает нам заботу, заботу и терпение, необходимые для вступления в эту новую фазу. Период черной Луны – долгожданная, хоть и непродолжительная пауза, которая позволить переориентироваться и уделить время своим желаниям.

Астрологи подчеркивают, что новолуния — это время не для уверенности, а для доверия. Это сезон новых начинаний, поэтому рекомендуется внимательно следить за любыми новыми людьми, которые входят в ваш круг общения, или новыми событиями, которые происходят в этот день. Все это будет занимать видное место в вашей жизни в дальнейшем.

Что нельзя делать в новолуние 19 мая

В день новолуния астрологи озвучивают рекомендации, которые помогут провести его с максимальной эффективностью. О главных запретах майской новой Луны пишет астролог Наталия Киричок в Facebook. По ее словам, в этот день нельзя переходить на новую работу, а также она не рекомендует сильно нагружать легкие и руки, так как они могут быть особенно уязвимы в это время.

Чем нужно заниматься во время майского новолуния:

  • Планировать свою жизнь на месяц вперед.
  • Участвовать в интеллектуальной деятельности.
  • Совершать поездки.
  • Заводить контакты и проводить переговоры.
  • Работать с документами и информацией.
  • Общаться и обсуждать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака новолуние 19 мая принесет счастье. Удача улыбнется тройке зодиакальных героев.

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