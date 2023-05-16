Відомий екстрасенс розповів, коли і як помре путін: "Його чекає пекло"

Гордєєв зазначає, що на диктатора чекає болісна кончина

Відомий український таролог та екстрасенс Макс Гордєєв відповів на одне з питань, що найбільше хвилює всіх українців, і розповів, як і коли помер кривавий диктатор путін. На жаль, прогноз не настільки швидкий, як хотілося, проте досить оптимістичний.

В інтерв’ю unian, Гордєєв заявив, що поки не бачить смерті президента росії, проте диктатор страждає, особливо від власного страху. Його все частіше відвідує параноя, яка з’їдає його живцем.

"У нього багато проблем зі здоров’ям, він у депресивному стані, багато чого боїться. Щобільше, путін дуже боїться смерті. Він намагається "пристати" до цього світу. Однак це бажання вже дуже погано на нього впливає. Він божеволіє. Його смерть буде для нього дуже болісною", — зазначив екстрасенс.

Також Гордєєв додав, що найбільший страх путіна – це поразка у війні з Україною. Саме наша перемога над "другою армією світу" "поставить крапку" у здоров’ї та житті диктатора.

"Всесвіт не просто так його тримає, бо йому треба побачити, що Україна здобула перемогу", — підсумував таролог.

Раніше відомий астролог Влад Росс дав прогноз щодо смерті президента країни-агресорки володимира путіна. За його словами, кривавий диктатор може померти найближчим часом, оскільки Чорний Місяць перебуває у його будинку смерті.