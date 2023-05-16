Известный экстрасенс рассказал, когда и как умрет путин: "Его ждет ад"

Гордеев отмечает, что диктатора ждет мучительная кончина

Известный украинский таролог и экстрасенс Макс Гордеев ответил на один из самых волнующих вопросов для всех украинцев и рассказал, как и когда скончается кровавый диктатор путин. Увы, прогноз не настолько скорый, как хотелось, однако достаточно оптимистичный.

В интервью unian, Гордеев заявил, что пока не видит смерти президента рф, однако диктатор страдает, особенно от собственного страха. Его все чаще посещает паранойя, которая съедает его заживо.

"У него много проблем со здоровьем, он в депрессивном состоянии, много чего боится. Более того, Путин очень боится смерти. Он пытается "пристать" к этому миру. Однако это желание уже очень плохо на него влияет. Он сходит с ума. Его смерть будет для него очень мучительной" — отметил экстрасенс.

Также Гордеев добавил, что самый большой страх путина — это поражение в войне с Украиной. Именно наша победа над "второй армией мира" "поставит точку" в здоровье и жизни диктатора.

"Вселенная не просто так его держит, потому что ему надо увидеть, что Украина одержала победу" — подытожил таролог.

Ранее известный астролог Влад Росс дал прогноз относительно смерти президента страны-агрессорши владимира путина. По его словам, кровавый диктатор может умереть в ближайшее время, так как Черная Луна находится в его доме смерти.