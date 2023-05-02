Ведичні астрологи пророкують швидку смерть путіна: коли це станеться

Астроексперт зазначає, що це буде досить скоро

Відомий астролог Валентина Віттрок, яка раніше розповіла, чим закінчиться розпочата президентом рф володимиром путіним війна в Україні, поділилася новим прогнозом. Цього разу вона вирішила відповісти на запитання, яке хвилює багатьох українців, коли помре кривавий російський диктатор.

На своїй сторінці у Фейсбук, Віттрок зазначила, що травень 2023-го року дуже неспокійний і досить ірраціональний, особливо в першу його половину. І швидше за все в цей час на нас чекають "цікаві" події.

"За прогнозами ведичних астрологів саме в травні може статися смерть високопоставленого чиновника в росії... Оскільки до 5-го травня людство ще перебуває в "коридорі затемнень", то фатальність має місце в житті суспільства апріорі" — зазначила астролог, натякнувши на швидку смерть путіна.

Раніше екстрасенс Роман Шептицький так само відповів на питання, що цікавить усіх українців, — коли помре президент країни-агресорки володимир путін. Фахівець в галузі екстрасенсорики заявив, що кривавого диктатора вже давно немає в живих.

Також таролог Хомутовська відповіла, чи піде путін на новий наступ. Вона заявила, що кривавий диктатор ще не розчарувався у війні, проте невдовзі у Москві виникнуть проблеми.