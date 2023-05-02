Ведические астрологи предсказывают скорую смерть путина: когда это случится

Астроэксперт отмечает, что будет это достаточно скоро

Известный астролог Валентина Виттрок, которая ранее рассказала, чем закончится начатая президентом рф владимиром путиным война в Украине, поделилась новым прогнозом. В этот раз она решила ответить на вопрос, который волнует многих украинцев — когда умрет кровавый российский диктатор.

На своей странице в Фейсбук, Виттрок отметила, что май 2023- го года очень неспокоен и достаточно иррационален, особенно в первую его половину. И скорее всего в это время нас ждут "интересные" события.

"По прогнозам ведических астрологов именно в Мае может произойти смерть высокопоставленного чиновника в россии… Поскольку до 5-го мая человечество еще находится в "коридоре затмений", то фатальность имеет место в жизни общества априори" — отметила астролог, намекнув на скорую кончину путина.

Ранее экстрасенс Роман Шептицкий так же ответил на интересующий всех украинцев вопрос — когда умрет президент страны-агрессорши владимир путин. Специалист в области экстрасенсорики заявил, что кровавого диктатора уже давно нет в живых.

Также таролог Хомутовская ответила, пойдет ли путин на новое наступление. Она заявила, что кровавый диктатор еще не разочаровался в войне, однако вскоре в Москве возникнут проблемы.