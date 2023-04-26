"Ця "гидота" буде вигнана": відомий екстрасенс розповів, чи закінчиться війна в Україні в 2023 році

Астроексперт зазначає, що є всі шанси, що перемога не за горами

Екстрасенс Роман Шептицький, який раніше розповідав, що українці нарешті позбудуться впливу УПЦ МП, поділився своїм новим прогнозом і розповів, якими бачить успіхи української армії.

В інтерв’ю unian екстрасенс зазначив, що незабаром ЗСУ повністю звільнять Запорізьку та Херсонську області, і просунуться у напрямку Донецької та Луганської. І, звичайно ж, українські воїни зможуть повернути Крим.

"Питання щодо їх звільнення (Донецьк і Луганськ — ред.) будуть розглядатися ще кілька років. Це буде найскладніший процес. Проте "бавовна" у Криму триватиме, тому не сумнівайтеся, що вся ця "гидота" буде вигнана з наших територій" — зазначив Шептицький.

Також астроексперт зазначив, що після початку звільнення південних областей може знову з’явитися загроза з боку Білорусі, проте як такого наступу не буде. Можливий повітряний обстріл з боку цієї країни.

"Звичайно, хочеться, щоб 2023 остаточно був переможним. Всі шанси є, але у зв’язку з багатьма причинами ситуація може змінюватися" — підсумував екстрасенс.

Раніше Макс Гордєєв розповів, які події відбуватимуться на фронті найближчим часом. За його прогнозами, українська армія активно звільнятиме території. Також екстрасенс розповів, коли помре кривавий диктатор володимир путін. За словами Гордєєва, путін працює з магією.