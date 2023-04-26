"Это "гадство" будет изгнано": известный экстрасенс рассказал, закончится ли война в Украине в 2023 году

Астроэксперт отмечает, что есть все шансы, что победа не за горам

Экстрасенс Роман Шептицкий, который ранее рассказывал, что украинцы наконец-то избавятся от влияния УПЦ МП, поделился своим новым прогнозом, и рассказал, какими видит успехи украинской армии.

В интервью unian, экстрасенс отметил, что совсем скоро ВСУ полностью освободят Запорожскую и Херсонскую области, и продвинутся в направлении Донецкой и Луганской. И конечно же украинские воины сумеют вернуть Крым.

"Вопросы по их освобождению (Донецк и Луганск — ред.) будут рассматриваться еще несколько лет. Это будет самый сложный процесс. Однако "бавовна" в Крыму будет продолжаться, поэтому не сомневайтесь, что все это "гадство" будет изгнано с наших территорий" — отметил Шептицкий.

Также астроэксперт отметил, что после начала освобождения южных областей, может снова появиться угроза со стороны Беларуси, однако как такового наступления не будет. Возможны воздушные обстрелы со стороны этой страны.

"Конечно, хочется, чтобы 2023 год окончательно был победным. Все шансы есть, но в связи со многими причинами ситуация может меняться" — подытожил экстрасенс.

Ранее Макс Гордеев рассказал, какие события будут происходить на фронте в ближайшее время. По его прогнозам, украинская армия будет активно освобождать территории. Также экстрасенс рассказал, когда умрет кровавый диктатор владимир путин. По словам Гордеева, путин работает с магией.