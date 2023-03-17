День весняного рівнодення 2023: дата, прикмети та головні заборони
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Після цього дня світловий день ставатиме усе довшим за ніч
Календарна зима вже добігла кінця, а незабаром завершиться ще й астрономічна. Двічі на рік тривалість дня і ночі стають майже однаковими на всій планеті. Ці дати називають "осіннім" або ж "весняним" рівноденням. Останнє означає прихід астрономічної весни, коли земні полюси стають рівновіддаленими від Сонця. Від цієї дати вираховується те, коли настане Великдень.
Щороку весняне рівнодення настає у період між 19 та 21 березня. Коли це станеться у 2023 році, розповідає "Телеграф". Також ми розкажемо про прикмети і головні заборони на Сонцеворот, який знаменує справжній прихід весни.
Весняне рівнодення 2023: точна дата
Цьогоріч день весняного рівнодення припадає на понеділок, 20 березня. Саме цього дня Земля подолає чверть шляху навколо Сонця, і вже цього вечора — після заходу Сонця — розпочнеться астрономічна весна. Починаючи з 21 березня світловий день буде довшим за ніч.
Звичаї і традиції дня весняного рівнодення
Цей день в народі називають Сонцеворот або ж Вербоносиця. Саме на весняне рівнодення наші предки зустрічали Новий рік. У них була традиція вранці йти до лісу, взявши з собою пироги та вареники: їх розкладали на пеньках і починали святкування. Вважалося, що після цієї дати зима вже не зможе повернутися, тож люди раділи початку теплого сезону та оновленню природи.
Заведено на день Сонцеворота пекти солодощі у формі жайворонків — пироги або ж печиво. Ним пригощають дітей, аби ті були щасливі та здорові. Також цього дня готують млинці, які формою нагадують Сонце.
Заборони на день весняного рівнодення 2023
- Не можна сваритися і кричати, особливо на дітей.
- Також не варто у цей день відмовляти людям у проханнях.
- Не можна в цей день лишати бруд і мотлох у домі. Взагалі оселя має бути прибраною ще до 20 березня, але якщо ви не встигли, то зайнятися прибиранням можна і прямо в день весняного рівнодення.
- В цей день не можна пізно лягати спати.
Народні прикмети на день весняного рівнодення
- Якщо в цей день прилетіли птахи, то гарно вродить пшениця і скоро буде тепло.
- Якщо ж прилетіли журавлі, то весна буде пізньою.
- Капає з дахів — рік буде родючим.
- Якщо до вечора стало холодніше, то ще будуть заморозки.
- Мороз у цей день свідчить про те, що така погода буде ще 40 днів.
- Якщо горизонт синій – це до швидкого потепління.
- Ластівки в’ють гнізда на південній стороні – до холодного літа.
Раніше ми розповідали, які свята будуть у березні 2023 року та які з цих днів будуть вихідними. До кінця місяця ще лишається відзначити кілька важливих дат.