День весеннего равноденствия 2023: дата, приметы и главные запреты

После этого дня световой день будет становиться все длиннее за ночь

Календарная зима уже подошла к концу, а вскоре завершится еще и астрономическая. Дважды в год продолжительность дня и ночи становятся почти одинаковыми по всей планете. Эти даты называют "осенним" либо же "весенним" равноденствием. Последнее означает приход астрономической весны, когда земные полюса становятся равноудаленными от Солнца. От этой даты высчитывается и то, когда наступит Пасха.

Ежегодно весеннее равноденствие наступает в период между 19 и 21 марта. Когда это произойдет в 2023 году, рассказывает "Телеграф". Также мы расскажем о приметах и главных запретах на Солнцеворот, знаменующий настоящий приход весны.

Весеннее равноденствие 2023: точная дата

В этом году день весеннего равноденствия выпадает на понедельник, 20 марта. Именно в этот день Земля преодолеет четверть пути вокруг Солнца, и уже в этот вечер после захода Солнца начнется астрономическая весна. Начиная с 21 марта, световой день будет длиннее ночи.

Обычаи и традиции дня весеннего равноденствия

Этот день в народе называют Солнцеворот или же Вербоносица. Именно на весеннее равноденствие наши предки встречали Новый год. У них была традиция утром идти в лес, взяв с собой пироги и вареники: их раскладывали на пеньках и начинали празднование. Считалось, что после этой даты зима уже не сможет вернуться, поэтому люди радовались началу теплого сезона и обновлению природы.

Принято на день Солнцеворота печь сладости в форме жаворонков — пироги или печенье. Им угощают детей, чтобы те были счастливы и здоровы. Также в этот день готовят блины, которые формой напоминают Солнце.

Запреты на день весеннего равноденствия 2023

Нельзя ссориться и кричать, особенно на детей. Также не следует в этот день отказывать людям в просьбах. Нельзя в этот день оставлять грязь и хлам в доме. Вообще дом должен быть убран еще до 20 марта, но если вы не успели, то заняться уборкой можно и прямо в день весеннего равноденствия. В этот день нельзя поздно ложиться спать.

Народные приметы на день весеннего равноденствия

Если в этот день прилетели птицы, то хорошо уродится пшеница и скоро будет тепло.

Если же прилетели журавли, то весна будет поздней.

Капает с крыш — год будет плодородным.

Если к вечеру стало холоднее, то еще будут заморозки.

Мороз в этот день свидетельствует о том, что такая погода будет еще 40 дней.

Если горизонт синий — это к быстрому потеплению.

Ласточки вьют гнезда на южной стороне — к холодному лету.

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