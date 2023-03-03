"Це буде кардинально переломний місяць": астролог розповів, чого чекати від ЗСУ у березні

За словами експерта, у березні на росію чекають "сюрпризи" від ЗСУ

Відомий український астролог Влад Росс, який раніше розповів, коли помер президент країни-агресорки володимир путін, поділився досить оптимістичним прогнозом на березень 2023 року.

"Це буде повний провал" — заявив астролог у коментарі "Главреду ". І це стосується звичайно ж армії російських окупантів. У березні зірки дарують нашим хлопцям із ЗСУ сприятливий період для контрнаступу, а от армію рф чекає повний провал.

"Після 19 березня Меркурій перейде до Овна, а через пару днів туди ж попрямує і Сонце. Тому початок нового астрологічного року цього разу збігатиметься з молодиком 21 березня. Це чудовий момент для початку контрнаступу української армії", — зазначив Росс.

Також у березні багато планет змінить свої знаки, що також створює сприятливий період для України і особливо для української армії. Однак потрібно бути особливо обережними 7 березня, коли Сатурн перейде на Риб. Це найнебезпечніша дата у березні 2023 року.

Раніше Влад Росс розповів, за якої умови в Україні може закінчитися війна. За його прогнозами, росіяни програють у війні швидше, якщо ЗСУ вдарять по "серцю" росії.