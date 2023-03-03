"Это будет кардинально переломный месяц": астролог рассказал, чего ждать от ВСУ в марте

По словам эксперта, в марте россию ждут "сюрпризы" от ВСУ

Известный украинский астролог Влад Росс, который ранее рассказал, когда скончается президент страны-агрессорши владимир путин, поделился достаточно оптимистичным прогнозом на март 2023 года.

"Это будет полный провал" — заявил астролог в комментарии "Главреду". И это касается конечно же армии российских оккупантов. В марте звезды дарят нашим парням из ВСУ благоприятный период для контрнаступления, а вот армию рф ждет полный провал.

"После 19 марта Меркурий перейдет в Овна, а через пару дней туда же направится и Солнце. Поэтому начало нового астрологического года на этот раз совпадет с новолунием 21 марта. Это прекрасный момент для начала контрнаступления украинской армии", — отметил Росс.

Также в марте многие планеты поменяют свои знаки, что также создает благоприятный период для Украины и особенно для украинской армии. Однако нужно быть особо осторожными 7 марта, когда Сатурн перейдет в знак Рыб. Это самая опасная дата в марте 2023 года.

Ранее Влад Росс рассказал, при каком условии в Украине может закончиться война. По его прогнозам, россияне проиграют в войне быстрее, если ВСУ ударят по "сердцу" рф.