Масляні ворожіння на нареченого, гроші та удачу: коли і як ворожити на млинцях

За допомогою незвичайних ворожінь на Масляну люди намагаються дізнатися, що на них чекає в майбутньому.

З 20 по 26 лютого святкують Масляний тиждень. З давніх-давен навколо свята існує багато традицій, обрядів і ворожінь. Наші предки ворожили на Масляну, намагаючись дізнатися щось про своє майбутнє, а незаміжні дівчата хотіли знати дату весілля. Більшість ворожінь пов’язані з головним символом цього свята – млинцями.

"Телеграф" розповідає про найцікавіші ворожіння на Масляну на кохання, майбутнє, удачу та багатство. Ворожити можна було весь тиждень, крім неділі. Найвдалішим днем для гадань вважалася субота.

Як ворожити на млинцях

Головний атрибут Масляних гулянь – млинці, які наші предки також "використовували" для ворожіння. Ось найцікавіші способи погадати на млинцях на Масляну.

Під час випікання млинців можна влаштувати ворожіння на багатство. Перед тим, як вилити тісто на сковороду, скажіть приказку "Масляна прийшла, весну покликала. Піку млинці, знати правду хочу, якого достатку чекати в цьому році". Потім посмажте млинець. За млинцем, що вийшов, дізнаються "прогноз": якщо вийшов рум’яний і пишний млинець — з фінансами все буде відмінно, блідий і тонкий — доведеться затягнути поски тугіше.

За допомогою млинців дівчата намагалися дізнатися стать майбутньої дитини. Для цього накривали на стіл, звали гостей та спостерігали, хто першим візьме млинець. Якщо чоловік – народиться хлопчик, жінка – донька.

Можна ворожити на першому млинці. Якщо вийшов красивим і підрум’янився – до хорошого здоров’я та успішного майбутнього, млинець блідий і не виглядає апетитним – чекайте на труднощі та неприємності. Тонкий перший млинець – рік пройде легко, товстий – важко.

На Масляну друзі та близькі збиралися в компанії і ворожили на млинцях з начинками, кожна з якої мала своє значення:

солодка — успіх на весь рік;

гостра – злети та падіння, пристрасть, непередбачуване життя;

солона — сльози, нещасливе кохання, марна справа;

прісна – у житті нічого не зміниться;

монета – багатство.

Більшість ворожінь на Масляну пов’язані з млинцями

Масляні ворожіння на судженого та дітей

Незаміжні дівчата розкладали по хаті хвойні гілки. Тій, яка ворожила на судженого, зав’язували очі. Дівчині треба було підняти гілку з підлоги. Густа та пишна – до забезпеченого й щедрого нареченого. Також ті, хто ворожив, дивилися на кількість шишок на гілці, вважалося, що вона символізує число майбутніх дітей.

Намагалися дізнатися про свою долю і за допомогою млинців. Дівчата вважали, що перший підсмажений млинець привідчиняє їхнє майбутнє. Млинець з рівними краями – символ сімейного щастя для незаміжніх, з нерівними – обіцяє сльози через чоловіка. Якщо перший млинець легко перевертався, це означало швидке одруження. У разі прилипання до дна сковороди – весілля не чекати щонайменше три роки. Ті, хто вже одружені, теж розглядали свої перші млинці: якщо млинець підрум’янювався посередині – чоловік буде вірним, по краях – до зради. Діри в млинці, як вірили наші предки, вказували на кількість дітей.

Щоб дізнатися ім’я судженого, дівчата на Масляну годували млинцем першого зустрічного, а потім питали ім’я чоловіка. Вважалося, що так зватимуть майбутнього коханого.

Раніше "Телеграф" розповідав, з якими традиціями пов’язана Масляна та її тижневе святкування. А також ми писали, які заборони існують для Сирного тижня.