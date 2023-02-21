Масленичные гадания на суженого, деньги и удачу: когда и как гадать на блинах

С помощью необычных гаданий на Масленицу люди пытаются узнать, что их ждет в будущем

С 20 по 26 февраля празднуют Масленичную неделю. С давних времен вокруг праздника существует много традиций, обрядов и гаданий. Наши предки гадали на Масленицу, пытаясь узнать что-то о своем будущем, а незамужние девушки хотели знать дату свадьбы. Большинство гаданий связаны с главным символом этого праздника – блинами.

"Телеграф" рассказывает о самых интересных гаданиях на Масленицу на любовь, будущее, удачу и богатство. Гадать можно было всю неделю, кроме воскресенья. Самым удачным днем для гаданий считалась суббота.

Как гадать на блинах

Главный атрибут Масленичных гуляний – блины, которые наши предки тоже "использовали" для гаданий. Вот самые интересные способы погадать на блинах на Масленицу.

Во время выпекания блинов можно затеять гадание на богатство. Перед тем, как вылить тесто на сковороду, произнесите поговорку "Масленица пришла, весну позвала. Пеку блины, знать правду хочу, какого достатка ждать в этом году". Затем пожарьте блин. По получившемуся блину узнают "прогноз": если получился румяный и пышный блин – с финансами все будет отлично, бледный и тонкий – придется затянуть пояса потуже.

С помощью блинов девушки пытались узнать пол будущего ребенка. Для этого накрывали на стол, звали гостей и наблюдали, кто первым возьмет блин. Если мужчина – родится мальчик, женщина – дочь.

Можно гадать на первом блине. Если получился красивым и подрумянился – к хорошему здоровью и успешному будущему, блин бледный и не выглядит аппетитным – ожидайте трудностей и неприятностей. Тонкий первый блин – год пройдет легко, толстый – тяжело.

На Масленицу друзья и близкие собирались в компании и гадали на блинах с начинками, каждая из которой имела свое значение:

сладкая – удача на весь год;

острая – взлеты и падения, страсть, непредсказуемая жизнь;

соленая – слезы, несчастная любовь, бесполезное дело;

пресная – в жизни ничего не поменяется;

монетка – богатство.

Большинство гаданий на Масленицу связаны с блинами

Масленичные гадания на суженого и детей

Незамужние девушки раскладывали по дому хвойные ветки. Той, которая гадала на суженого, завязывали глаза. Девушке нужно было поднять ветку с пола. Густая и пышная – к обеспеченному и щедрому жениху. Также гадающие смотрели на количество шишек на ветке, считалось, что оно символизирует число будущих детей.

Пытались узнать свою судьбу и с помощью блинов. Девушки считали, что первый пожаренный блин приоткрывает их будущее. Блин с ровными краями – символ семейного счастья для незамужних, с неровными – сулит слезы из-за мужа. Если первый блин легко переворачивался, это означало быстрое замужество. В случае прилипания ко дну сковороды – свадьбы не ждать как минимум три года. Те, кто уже замужем, тоже рассматривали свои первые блины: если блин подрумянивался посередине – муж будет верным, по краям – к измене. Дыры в блине, как верили наши предки, указывали на количество детей.

Чтобы узнать имя суженого, девушки на Масленицу кормили блином первого встречного, а затем спрашивали имя мужчины. Считалось, что так будут звать будущего возлюбленного.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с какими традициями связана Масленица и ее недельное празднование. А также мы писали, какие запреты существуют для Сырной недели.