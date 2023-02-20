Екстрасенс спрогнозувала швидку смерть путіна: "Російський "фюрер" вже перебуває під крапельницями"

У російського диктатора серйозні проблеми зі здоров’ям

Коли помре путін — це питання, яке останній рік дуже непокоїть увесь український народ. Попри всю доброту та співчуття українців, кремлівському фюреру вдалося зробити так, що ціла нація бажає йому явно не здоров’я. І екстрасенси, астрологи та різні мольфари своїми прогнозами підтверджують, що сила слова дуже сильна, адже президенту рф жити залишилося зовсім небагато.

Як зазначила в інтерв’ю YouTube-каналу "PeopleLife" екстрасенс Марія Тиха, російський диктатор має серйозні проблеми зі здоров’ям, і зараз він усіма силами намагається продовжити собі життя. За словами експерта, путін активно лікується.

При чому проблем зі здоров’ям у нього достатньо. Страждає його репродуктивна система, адже диктатор має проблеми з його чоловічими гормонами. Також у нього не все гаразд із кістками. Також Марія не заперечує, що незабаром на путіна чекає операція.

"Суд — це погана карта, це може бути карта летального результату навіть... І трійка мечів — це судини... Я схиляюся до того, що цього року путін буде в якомусь прикордонному стані, може дійти до смерті", — додала Тиха.

Раніше астролог Анна Вергелес розповіла, коли складуться сприятливі умови для переговорного процесу щодо війни з росією. За її прогнозами, у цей період на росію чекають складні часи.