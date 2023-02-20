Экстрасенс спрогнозировала скорую смерть путина: "Российский "фюрер" уже находится под капельницами"

У российского диктатора серьезные проблемы со здоровьем

Когда умрет путин — это вопрос, который последний год очень беспокоит весь украинский народ. Несмотря на всю доброту и сострадание украинцев, кремлевскому фюреру удалось сделать так, что целая нация желает ему явно не здоровья. И экстрасенсы, астрологи и различные мольфары своими прогнозами подтверждают, что сила слова очень сильна, ведь президенту рф жить осталось совсем не много.

Как отметила в интервью YouTube-каналу "PeopleLife" экстрасенс Мария Тихая, у российского диктатора серьезные проблемы со здоровьем, и сейчас он всеми силами пытается продолжить себе жизнь. По словам эксперта, путин активно лечится.

При чем проблем по здоровью у него предостаточно. Страдает его репродуктивная система, ведь у диктатора проблемы с его мужскими гормонами. Также у него не все хорошо с костями. Также Мария не отрицает, что вскоре путина ждет операция.

"Суд — это плохая карта, это может быть карта летального исхода даже… И тройка мечей — это сосуды… Я склоняюсь к тому, что в этому году Путин будет в каком-то пограничном состоянии, может дойти до летального исхода", — добавила Тихая.

Ранее астролог Анна Вергелес рассказала, когда сложатся благоприятные условия для переговорного процесса по войне с россией. По ее прогнозам, в этот период россию ждут сложные времена.