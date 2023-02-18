Найголовніші заборони на Масляну: що не можна робити у святкові дні

Масниця святкується весело, але не обходиться без деяких заборон

Наприкінці лютого настає Масляний тиждень, який у 2023 році випав на 20-26 лютого. Це останні сім днів напередодні Великого посту, тому віряни дотримуються у ці дні певних правил.

"Телеграф" розповідає, що не можна робити під час Масляного тижня та які важливі заборони існують на Масляну. Інша назва святкового тижня – Сирна, що теж пов’язано з обмеженнями щодо раціону.

Що не можна робити на Масляну

У Масляний тиждень є низка загальних заборон:

Не можна сваритись, ображати близьких, вживати нецензурні слова, злитися.

Заборонено скупитися і відмовляти у допомозі близьким людям.

Не дозволяється пригощати гостей залишками їжі або поганими стравами.

Крім того, свої правила склалися за народною традицією для деяких конкретних днів. Так, не варто ігнорувати Прощену неділю. Вважається, що якщо вибачитись перед усіма, кого ви могли образити, то ви вступите в передвеликодній пост із чистою душею. Щодо домашньої роботи, то вона не під забороною. Однак краще встигнути всі справи виконати до середи включно: з четверга по неділю не можна займатися побутовими справами (за винятком гостро необхідних, наприклад, догляду за худобою).

Що не можна їсти на Сирний тиждень

Гуляння на Масницю дають можливість вдосталь наїстися смакоти, адже попереду на вірянчекає Великий піст аж до важливого церковного свята Великодня. Тому в Масляний тиждень забороняється вживати м’ясо. Зате можна їсти сир, яйця, сметану, а ще рибу (тому часто готують млинці з червоною ікрою або червоною рибою).

Дати важливих свят у 2023 році

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає щодня тижня на Масляну. Усі сім днів насичені цікавими традиціями та звичаями.