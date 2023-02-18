Самые главные запреты на Масленицу: что нельзя делать в праздничные дни

Масленица празднуется весело, но не обходится без некоторых запретов

В конце февраля наступает Масленичная неделя, которая в 2023 году выпала на 20-26 февраля. Это последние семь дней накануне Великого поста, поэтому верующие придерживаются в эти дни определенных правил.

"Телеграф" рассказывает, что нельзя делать во время Масленичной недели и какие важные запреты существуют на Масленицу. Другое название праздничное недели – Сырная, что тоже связано с ограничениями касательно рациона.

Что нельзя делать на Масленицу

В Масленичную неделю есть ряд общих запретов:

Нельзя ссориться, обижать близких, употреблять нецензурные слова, злиться.

Запрещено жадничать и отказывать в помощи близким людям.

Не разрешается угощать гостей остатками пищи или плохими блюдами.

Кроме того, свои правила сложилась по народной традиции для некоторых конкретных дней. Так, не стоит игнорировать Прощеное воскресенье. Считается, что если извиниться перед всеми, кого вы могли обидеть, то вы вступите в предпасхальный пост с чистой душой. Что касается домашней работы, то она не под запретом. Однако лучше успеть все дела выполнить до среды включительно: с четверга по воскресенье нельзя заниматься бытовыми делами (за исключением остро необходимых, к примеру, уход за домашним скотом).

Что нельзя есть на Сырную седмицу

Гуляния на Масленицу дают возможность вдоволь наестся вкусностей, ведь впереди верующих ожидает Великий пост вплоть до важного церковного праздника Пасхи. Поэтому в Масленичную неделю запрещается употреблять мясо. Зато можно есть сыр, творог, яйца, сметану, а еще рыбу (поэтому часто готовят блины с красной икрой или красной рыбой).

Даты важных праздников в 2023 году

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает каждый день недели на Масленицу. Все семь дней насыщены интересными традициями и обычаями.